Na quinta posição do Campeonato Mineiro, com sete pontos, o Cruzeiro intensifica a preparação para duelos que valem a volta ao G-4 da competição. Na manhã desta segunda-feira (29), os jogadores participaram de uma atividade na Toca da Raposa II, comandada pelo técnico Felipe Conceição, visando o confronto com o Tombense, nesta quinta (1º), às 16h, no Mineirão, pela 6ª rodada do Estadual.

A novidade no treinamento foi a presença do volante Rômulo, contratado na última sexta, que fez o primeiro trabalho com o restante dos companheiros. No último domingo, o jogador havia feito um trabalho físico. O ítalo-brasileiro agora aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ficar à disposição da comissão técnica.

Um triunfo sobre o time de Tombos, aliado a um tropeço de Caldense (4ª colocada, com 8 pontos) ou Athletic (3º, com 9), colocam o Cruzeiro no G-4 do Mineiro.

Também na quinta, a Veterana enfrenta o Atlético, às 17h30, em Poços de Caldas. Mais cedo, às 17h, a equipe de São João del-Rei vai duelar com o Coimbra, no Independência.

Três dias após o confronto com o Tombense, o Cruzeiro terá compromisso em Varginha, diante do Boa Esporte, às 11h, no estádio Melão.