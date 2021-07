O Cruzeiro divulgou, na tarde desta quinta-feira (1º), a lista dos 20 jogadores relacionados para o duelo com o Brasil-RS, neste sábado (3), no estádio Bento Freitas, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A novidade é o zagueiro Ramon, de volta após cumprir suspensão no empate por 3 a 3 com o Guarani, na última quinta, no Mineirão.

Em contrapartida, o lateral-direito Raúl Cáceres, desfalque contra o Bugre em razão de uma otite, segue de fora pelo mesmo motivo. Norberto deverá ocupar novamente a posição.

Titular no meio de semana, o lateral-esquerdo Matheus Pereira também não foi relacionado para o confronto em Pelotas. A Raposa não divulgou se a ausência se deu por questão física ou por opção da comissão técnica.

Com isso, Jean Victor, que estreou no decorrer da partida contra o time campineiro, deve iniciar jogando no Bento Freitas. Outra opção é deslocar o atacante Felipe Augusto para o setor, como Mozart o fez quando escalou a equipe com três zagueiros.

Outras ausências em relação a lista anterior são o zagueiro Weverton, o volante Ariel Cabral e o atacante Bissoli. O zagueiro Eduardo Brock, o lateral-direito Geovane e o volante Henrique seguem no departamento médico.

Com oito pontos, a Raposa ocupa a 14ª posição, com oito pontos, com apenas um ponto a mais do que o Remo, que abre a zona de rebaixamento neste momento.

O Brasil-RS, por sua vez, é o penúltimo colocado, com seis pontos.

Confira os 20 relacionados: