Jogo contra o Grêmio, na quarta-feira, registrou recorde de público do Atlético no Novo Mineirão

A venda de ingressos para o clássico entre Atlético e América começa nesta quinta-feira (4), às 18h. O clube alvinegro promoveu um reajuste entre 16,6% e 33,3% nos preços dos bilhetes em relação ao que havia sido cobrado na partida contra o Grêmio, nessa quarta-feira.

Para o duelo com o América, na domingo (7), às 16h, os ingressos têm preços entre R$ 28 e R$ 180. As entradas com valores menores são destinadas aos sócios do programa Galo na Veia. Toda a venda será online.

Associados de todas as categorias poderão comprar o seu ingresso, com o respectivo desconto, e mais dois ingressos adicionais com 50% de desconto.

Torcedores plenamente vacinados, com segunda dose ou dose única, não precisam fazer teste de Covid-19. Basta levar o comprovante de vacinação impresso do App Conecte SUS ou cópia do cartão de vacinação. Os testes e comprovantes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio.

Preços já com descontos:

Laranja Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$28,00

GNV Prata: R$36,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$40,00

Ingresso Adicional: R$40,00

Inteira: R$80,00

Laranja Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$28,00

GNV Prata: R$36,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$40,00

Ingresso Adicional: R$40,00

Inteira: R$80,00

Amarelo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$28,00

GNV Prata: R$36,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$40,00

Ingresso Adicional: R$40,00

Inteira: R$80,00

Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$28,00

GNV Prata: R$36,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$40,00

Ingresso Adicional: R$40,00

Inteira: R$80,00

Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$42,00

GNV Prata: R$54,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$60,00

Ingresso Adicional: R$60,00

Inteira: R$120,00

Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$42,00

GNV Prata: R$54,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$60,00

Ingresso Adicional: R$60,00

Inteira: R$120,00

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$45,50

GNV Prata: R$58,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$65,00

Ingresso Adicional: R$65,00

Inteira: R$130,00

Roxo Inferior