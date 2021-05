O Cruzeiro está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Confiança-SE, neste sábado (29), às 16h30, na Arena Batistão, em Aracaju.

A equipe celeste fez na manhã desta sexta, no Petroclube, na capital sergipana, a última atividade antes de encarar o Dragão.

As novidades no debute na Série B podem ser o zagueiro Joseph e o volante Flávio, contratados recentemente a pedido do técnico Felipe Conceição.

O defensor foi titular no jogo-treino com o Boavista-RJ, no último sábado, ganhando a vaga do jovem Weverton, e formou a dupla de zaga com Ramon.

No meio-campo, Flávio disputa uma vaga com Adriano. Contra o time carioca, o volante, emprestado pelo América, substituiu o então titular da posição durante o treino.

O restante da equipe deverá a mesma que encerrou o Campeonato Mineiro.

O provável Cruzeiro para iniciar jogando contra o Confiança-SE deve ter: Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Flávio), Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Rafael Sóbis e Airton.