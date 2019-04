O duelo entre Atlético x Zamora, marcado para às 19h15 desta quarta-feira (3), no Mineirão, terá um colorido a mais no Gigante da Pampulha. Além das cores alvinegras nas cadeiras e também no gramado, as redes do principal palco futebolístico do Estado também estará com as cores dos donos da casa.

Ainda sem pontuar na Copa Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Levir Culpi encara os venezuelanos, que também buscam a primeira vitória na competição mais importante do continente. A ideia das redes em preto e branco foi do próprio Atlético. O clube adquiriu o material e pediu aos gestores do Gigante para que seja utilizado durante todos os duelos que fizer na Pampulha.

A cobertura completa do confronto, válido pela terceira rodada, você acompanha no Hoje em Dia.

