A temporada 2021 começou oficialmente para o Cruzeiro. Após pouco mais de 15 dias de férias, os jogadores da equipe celeste se reapresentaram nesta segunda-feira (15), na Toca da Raposa II, para dar início a pré-temporada.

As novidades ficaram por conta da presença dos recém-contratados Alan Ruschel, Felipe Augusto, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Marcinho, que já foram a campo para o primeiro treino com o restante do grupo.

Outros que foram integrados ao elenco principal são o atacante Guilherme Mendes e os zagueiros Guilherme Matos, Weverton e Geovane.

Durante a primeira semana de atividades, os jogadores ficarão concentrados na Toca II, com o técnico Felipe Conceição comandando treinamentos em dois períodos.

No próximo sábado (20), o Cruzeiro vai fazer um jogo-treino contra o Bolívar-BOL, às 10h, também no principal centro de treinamento do clube estrelado.

A estreia oficial da Raposa na temporada será no dia 28 de fevereiro, diante do Uberlândia, às 10h, no estádio Parque do Sabiá.

Além do Estadual, o time celeste também terá pela frente as disputas da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.