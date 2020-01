O Cruzeiro pode ter importantes reforços para o duelo com o Villa Nova, nesta terça-feira (28), as 20h, no Mineirão, válido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.

No treino desta segunda – o último antes do confronto com o Leão – na Toca da Raposa II, o goleiro Fábio, recuperado de uma pancada na coxa esquerda, e o meia Rodriguinho, assim como no último domingo, treinaram normalmente e deverão estar à disposição do técnico Adilson Batista.

Os dois jogadores seriam poupados da partida contra o Tombense, que seria realizada no último sábado, mas que foi adiada em função das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais no final da semana passada.

Com os prováveis retornos, Fábio e Rodriguinho se juntam ao zagueiro Léo e ao lateral-direito Edilson como os pilares e as referências do jovem elenco estrelado que vem disputando o Estadual.

Importante lembrar que Rodriguinho ainda não definiu sua permanência no Cruzeiro, mas se dispôs a jogar enquanto aguarda o desfecho da situação.

Caras novas

A atividade desta segunda na Toca II, foi a primeira em que o meia Everton Felipe e o atacante Roberson participaram após serem apresentados como novos reforços para a equipe celeste.

Os dois jogadores se juntam ao lateral-esquerdo João Lucas e ao volante Machado, que foram apresentados na semana passada e também vem trabalhando com o restante do elenco.

A Raposa agora aguarda a regularização dos últimos contratados junto á CBF para saber se os mesmos estarão aptos para a o duelo com o Villa. Para terem condições de jogo, o nome dos atletas tem que ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) até 24 horas antes da partida.