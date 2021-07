Após três jogos seguidos sem triunfo – empate com a Chapecoense e derrotas para Ceará e Santos –, o Atlético conta com reforços para tentar reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Nesta quinta-feira (1), o Galo enfrenta o Atlético-GO, no Mineirão, pela oitava rodada, precisando ganhar para chegar ao G-6.

Por conta dos resultados dessa quarta (30), o Alvinegro (dez pontos) não tem condições de alcançar o grupo dos quatro primeiros colocados ao fim desta jornada. No entanto, poderá ganhar algumas posições e obter um lugar na zona da ‘pré-Libertadores’.

Para tentar se sobressair diante da melhor defesa do campeonato, a do Dragão (apenas três gols sofridos), o time mineiro terá o retorno de importantes jogadores.

Nessa terça (29), o Atlético anunciou o regresso de Nacho Fernández, Nathan, Marrony, Dylan Borrero e Micael, livres da Covid-19, às atividades na Cidade do Galo, assim como a volta de Savarino, que estava servindo a seleção da Venezuela na Copa América.

Embora não seja certeza o aproveitamento de Nacho desde o início da partida, o argentino está relacionado.

O grande problema do Galo está na lateral esquerda. Sem Arana, suspenso, e Dodô, machucado, o jeito será improvisar. O lateral-direito Mariano e o zagueiro Gabriel são algumas das opções.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Mariano (Gabriel); Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Zaracho); Savarino, Hulk e Keno. Técnico: Cuca

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Janderson, Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca

DATA: 1º de julho de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Ines Back e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere