Agora regularizado, goleiro Rafael Cabral deve estrear pelo Cruzeiro em jogo contra o Athletic

Depois de vencer a URT na estreia do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo neste domingo (30), às 11h, diante do Athletic, em São João del-Rei. Para a segunda rodada do Estadual, o técnico Paulo Pezzolano poderá contar com três reforços para a defesa.

Agora regularizados, o goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Sidnei e o lateral-esquerdo Bidu podem estrear pela Raposa.

O Cruzeiro ainda não contará com o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o volante Pedro Castro, que se recuperam de Covid-19.

No jogo contra o Athletic, assim como aconteceu na primeira rodada do Campeonato Mineiro, Paulo Pezzolano terá de assinar a súmula como auxiliar técnico. Ele ainda não foi incluído no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não poderá, oficialmente, ocupar a função de treinador.

Comandante do time sub-20, Mário Henrique deverá ficar com o papel de técnico neste domingo, ainda que Pezzolano seja, efetivamente, o responsável por orientar a equipe.

Confira a lista relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o Athletic:

Goleiros: Rafael Cabral e Denivys

Laterais-direitos: Rômulo, Gabriel Dias e Geovane Jesus

Zagueiros: Sidnei, Mateus Silva, Eduardo Brock

Laterais-esquerdos: Matheus Bidu e Rafael Santos

Volantes: Lucas Ventura, Filipe Machado, Willian Oliveira e Ageu

Meias: João Paulo, Giovanni e Marco Antônio

Atacantes: Thiago, Waguininho, Vitor Leque, Edu e Bruno José

