Um dos principais destaques do América na última temporada foi setor defensivo. Com atuações consistentes durante os campeonatos, a defesa do Coelho foi coroada com a segunda melhor defesa da Série B, com 23 gols sofridos em 38 jogos.

O desempenho ficou atrás apenas da Chapecoense, campeã da competição, que tomou 23 gols.

A regularidade do sistema defensivo fez com que a diretoria do Alviverde se movimentasse e garantisse a permanência de todos os titulares do setor.

No último sábado (6), o Coelho confirmou a ampliação do contrato do zagueiro Anderson, que se encerraria em maio e foi estendido até dezembro deste ano.

Aos 25 anos, o defensor chegou emprestado pelo Bahia, em maio do ano passado, e inicialmente ficou como opção no banco de reservas.

Com a contusão do então titular Eduardo Bauermann, o zagueiro ganhou uma sequência entre os titulares.

As boas atuações o garantiram no onze inicial até o final da satisfatória temporada americana, que contou com o acesso à Série A e a inédita chegada às semifinais da Copa do Brasil.

Até o momento, Anderson soma 33 partidas e três gols com a camisa alviverde.

Outros nomes garantidos

No gol, o América já havia assegurado a permanência de Matheus Cavichioli, agora com vínculo até dezembro de 2021.

Na lateral-direita, Diego Ferreira, titular na maior parte da última temporada, teve o empréstimo junto ao Tombense prorrogado também até dezembro deste ano.

No miolo de zaga, Messias tem contrato com o Coelho até o final de 2022.

Outros que tem vínculo ativo com o Alviverde são os zagueiros Eduardo Bauermann (até dezembro de 2021), Arthur e Joseph.

Os dois últimos estão emprestados ao América até maio de 2021 por Cruzeiro e Capivariano-SP, respectivamente.

Suplente imediato de Cavichioli, o goleiro Airton tem contrato com o América até dezembro de 2022.

Completando o setor defensivo, os zagueiros Sabino e Luisão e o lateral-direito Thalys também tem vínculo ativo com o América. O primeiro até junho deste ano, e os demais até dezembro de 2021.

As baixas no setor ficam por conta das saídas do lateral-direito Daniel Borges, que não teve o contrato renovado, e pelo lateral-esquerdo Sávio, negociado pelo Ferroviário-SP – então detentor de seus direitos econômicos - com o Rio Ave-POR.