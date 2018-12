O Atlético e o Sport Recife estão em reta final de negociação para o fechamento da transferência do volante Jair, em definitivo, para o Galo. O clube mineiro poderia se valer de quebra do contrato do jogador via Justiça, mas optou por negociar diretamente com o clube pernambucano.

Em contato com o Hoje em Dia, o presidente recém-eleito do Leão da Ilha do Retiro, Milton Bivar, confirmou as tratativas entre as partes e manteve uma previsão de que até o fim da tarde desta sexta-feira (28), tudo deverá ser resolvido.

O Galo deverá comprar Jair junto ao Sport Recife e, sem depender de idas e vindas na Justiça do Trabalho, ter o jogador como terceiro reforço para 2019, depois de Guga e Réver. Se a liminar vencida por Jair no TRT cair, o jogador volta a ter contrato válido com o Rubro-Negro de Recife até dezembro do próximo ano, e assim, poderá ser transferido na via interclubes.

"Está existindo sim. Acho que hoje, até o fim da tarde, se resolve tudo. Um representante nosso está aí em Belo Horizonte e está tendo as conversas. O processo tem muito erro, falhas, e o Sport vai derrubar essa liminar. Mas o melhor caminho é o acordo com o Atlético. Eu mantenho um nível de relacionamento muito bom com o Atlético e não terá problema nenhum", afirmou o presidente do Sport, ao HD.