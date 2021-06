Nacho voltou a treinar com o elenco alvinegro no último sábado e volta a campo diante da Chape

Um fato é incontestável a respeito de Nacho Fernández: joga muito! É o que comprovam suas atuações dentro de campo, os elogios feitos por colegas de time, o técnico Cuca e a Massa e também a preocupação oriunda dos adversários, com direito à forte marcação sobre o armador. Por isso, o retorno dele nesta segunda-feira (21), às 20h, contra a Chapecoense, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, é visto como um reforço de peso ao Galo.

E assim como o Alvinegro conta muito com seu maestro, o camisa 26 espera corresponder e fazer valer a condição de um dos principais atletas da competição. Até porque nas quatro partidas em que entrou em campo trajando preto e branco na Série A, o argentino não balançou as redes nem deu assistência a seus colegas de equipe.

Regresso

Com um quadro gripal, Nacho Fernández ficou fora do triunfo por 1 a 0 em cima do Internacional, no Beira-Rio, na última quarta-feira (16). Felizmente, ele testou negativo para Covid-19. Depois do confronto com o Colorado, o meia seguiu com a delegação para o Paraguai, onde o elenco tomou a segunda dose da vacina.

Durante a manhã desse sábado (19), o armador participou normalmente do treinamento na Cidade do Galo.

Números

Nacho divide com Hulk a liderança da lista de assistências do Atlético na temporada, cada um deles com cinco passes a gol. O Vingador, por sinal, igualou a marca do argentino no último embate, ao servir Nathan no tento da vitória sobre o Internacional.

Hulk é também o artilheiro do time no Brasileirão, com dois gols. Os outros que o clube marcou na competição são de autoria do já citado Nathan e do volante Jair.

Quem sabe o vasto repertório do mago não seja exibido no campeonato a partir do duelo com o Índio Condá? É o que a torcida anseia. E somente ele e o Atlético poderão dar essa resposta.

Tabu

A última vitória do Galo como mandante sobre a Chape foi há cinco anos, no dia 8 de agosto de 2016, por 3 a 1. De lá para cá, o Atlético enfrentou o time catarinense quatro vezes dentro de casa e não saiu ganhador em nenhuma dessas ocasiões. Foram dois empates e duas derrotas.

No retrospecto geral, a vantagem é alvinegra. Em 16 partidas disputadas, foram seis vitórias dos mineiros, cinco da Chapecoense e cinco empates.

A FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Keno (Nathan ou Jair), Hyoran e Hulk. Técnico: Cuca

CHAPECOENSE

João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Mancha; Léo Gomes, Anderson Leite, Lima e Ravanelli (Felipe Silva); Fernandinho e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura

DATA: 21 de junho de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos paranaenses

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere