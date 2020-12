Ainda em busca de uma sequência de vitórias para tentar alcançar a parte de cima da tabela, o Cruzeiro se prepara para o duelo com o Vitória, nesta sexta-feira (11), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada da Série B.

Para o confronto em Salvador, o técnico Felipão não vai poder contar com o volante Jadsom Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o CRB, na última terça, e vai cumprir suspensão automática.

Por outro lado, o experiente treinador vai poder contar novamente com o atacante Airton, ausente no confronto em Maceió, também pelo acúmulo de cartões.

Se o retorno de Airton é certo, para formar o trio de ataque ao lado de Rafael Sóbis e Arthur Caíke, no meio de campo, Luiz Felipe Scolari tem mais opções, podendo, inclusive, mudar o esquema tático da equipe.

Se quiser manter a estrutura com três volantes, sem um armador de ofício, Scolari pode promover a entrada de Jadson, ou até mesmo de Cacá, deslocando Ramon da zaga para a função de volante.

Desse modo, o escolhido formaria a trinca no setor com Adriano e Filipe Machado.

Outro volante do elenco celeste, Henrique, segue em processo de transição, após ter realizado uma cirurgia no menisco do joelho direito, em outubro, e ainda não está à disposição da comissão técnica.

Mudança de esquema

Precisando do triunfo no Barradão para não correr o risco de ver a distância para o G-4 aumentar, Felipão também tem a opção de mudar o esquema de jogo para encarar o Rubro-Negro.

Nesse caso, Scolari pode escalar um meia com características mais ofensivas para substituir Jadsom Silva, abrindo mão do esquema com três volantes.

Caso opte por essa formação, o favorito para ganhar uma vaga seria Régis, que perdeu a posição de titular nos últimos jogos, mas vem sendo acionado durante as partidas.

Outras alternativas para auxiliar na construção das jogadas são os meias-atacantes Claudinho e Giovanni Piccolomo.

Entretanto, os dois não contam com muito prestígio junto ao treinador no momento, e não vêm sendo utilizados nas partidas.

Piccolomo, inclusive, ainda não estreou com a camisa celeste,

Com 35 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela, a nove pontos do Cuiabá, quarto colocado, e com sete pontos à frente do Figueirense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Vitória, por sua vez, é 14ª colocado, com 33 pontos, e busca o triunfo para ultrapassar a Raposa na classificação, se afastar do Z-4 e ainda alimentar a esperança de uma arrancada para o acesso.