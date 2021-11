Preocupação no América desde a pancada na cabeça recebida no jogo contra o Sport, em um choque com o colega de time Zé Ricardo, na quarta-feira (10), o zagueiro Ricardo Silva está recuperado e presente na lista de relacionados do Coelho para o confronto com o Grêmio, neste sábado (13), às 18h30, no Independência.

O técnico Marquinhos Santos também conta com o retorno do meia Bruno Nazário e do atacante Fabrício Daniel, que cumpriram suspensão na partida passada.

O próximo jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O América é o décimo colocado, com 41 pontos. O Grêmio é o penúltimo, com 29.

Leia mais:

América alcança sua melhor campanha na Era dos Pontos Corridos do Brasileiro

América x Grêmio: prováveis escalações, arbitragem e onde assistir ao jogo deste sábado

América tem mais de 70% de chance de vaga na Sul-Americana e quase 15% de chegar à Libertadores

Confira a lista de relacionados do América: