O técnico Vagner Mancini terá que fazer uma mudança obrigatória no América para o duelo com o Internacional, neste domingo (27), às 20h30, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Expulso no empate em 1 a 1 com o Juventude, na última quinta, o zagueiro Ricardo Silva vai cumprir suspensão diante do Colorado.

Com a baixa, a tendência é de que Lucas Kal, acionado no decorrer do confronto com o Ju, seja o escolhido para formar a dupla de zaga ao lado de Anderson.

Se for confirmado no onze inicial, Kal será titular pela primeira vez desde que retornou ao Coelho, no início de junho.

Na primeira passagem pelo CT Lanna Drummond, entre 2019 e 2020, o defensor disputou 28 jogos, marcou um gol, e teve atuações de destaque, especialmente na Série B de 2019.

A outra opção para o compor o miolo de zaga é Eduardo Bauermann, que recentemente perdeu a posição de titular.

Com apenas dois pontos em seis jogos, o América busca o triunfo diante do Inter para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.