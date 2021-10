A derrota por 3 a 1 para o Remo, na última quinta-feira (28), no Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, fez com que o Cruzeiro voltasse a olhar pra baixo na tabela de classificação,

Com 39 pontos, a Raposa caiu para a 13ª colocação, e pode encerrar a rodada com apenas quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Isso acontecerá caso Londrina ou Vitória, 17º e 18º colocados, respectivamente, com 32 pontos, vençam neste fim de semana.

Neste sábado, às 18h45, o time paranaense encara o Confiança, 19º, com 31 pontos, no Batistão, em Aracaju, em confronto direto pela fuga do rebaixamento.

Mais cedo, também neste sábado, o Rubro-Negro vai à Campinas, enfrentar a Ponte Preta, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em outra partida de "seis pontos".

Luxemburgo

Apesar da incômoda posição na tabela, e de ter conquistado apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que não se fala de rebaixamento na Toca da Raposa II.

"Sobre a Terceira Divisão, nunca tocamos neste assunto aqui. Tínhamos pontuação para brigar pela classificação (à Série A). A derrota hoje foi doída, o torcedor tem todo direito de reclamar bastante, de repudiar a derrota, porque foi muito doída para todos nós e o torcedor principalmente. Temos que lamber a ferida e apresentar amanhã visando ao próximo jogo”, disse o treinador, em entrevista coletiva, após o duelo com o Remo.

De acordo com o site Probabilidades o Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de minas Gerais (UFMG), o Cruzeiro tem 6,4% de risco de queda à Série C.

O próximo desafio do time celeste será na próxima segunda-feira (1º), diante do Vila Nova, às 19h, novamente no Independência.

