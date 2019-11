O técnico Abel Braga, desde que assumiu o comando do Cruzeiro tenta dar ao time um padrão, uma “cara”. Para isso mantém sempre que possível a coerência na escalação da equipe.

Contra o Athletico-PR, hoje, às 21h30, na Arena da Baixada, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, “Abelão” completará dez jogos à frente da Raposa, e tem sido coerente quando escolhe os seus titulares. tanto que o torcedor passou a ter maior noção de quem começa jogando e quem é reserva.

Uma das recentes trocas teve como personagens Robinho e Marquinhos Gabriel. O primeiro deixou de ser titular para a entrada do segundo. Agora contra o Furacão os dois devem estar em campo juntos já que Thiago Neves sequer viajou para Curitiba.

Com a missão de “pensar as jogadas” no meio-campo, Robinho sabe que precisa estar com o pé calibrado para ajudar o Cruzeiro no importante jogo contra os paranaenses.

“Eu preciso melhorar, realmente eu tenho me cobrado muito com isso. Tenho conversado muito com o Thiago (Neves) (...) Eu estou me cobrando, isso está me deixando sem dormir algumas noites por que vem atrapalhando e eu sou o jogador que cria as jogadas. Se eu não criar as jogadas dificilmente conseguimos fazer um gol tão fácil. Nosso gol é brigado, divide aqui, bate ali. Isso passa por mim. Tenho que melhorar para ajudar os atacantes”, diz Robinho em tom de autocrítica

Além da entrada do camisa 19, Abel Braga também vai mexer na lateral-direita e no ataque. O colombiano Orejuela foi expulso no empate em 1 a 1 com o Bahia e cumprirá suspensão automática. Na frente, Sassá ocupará a vaga de Fred, também suspenso, mas por causa do terceiro cartão amarelo.

“Nem eu sei a escalação certa do nosso time, mas independentemente disso todos estão preparados para entrar e fazer o melhor contra a equipe do Athletico-PR, uma equipe difícil. Quem o Abel escolher estará preparado”, garantiu Edílson, que ganhará nova chance no time titular na vaga de Orejuela.

Na zaga Fabrício Bruno deve retomar a condição de titular após ficar fora por acúmulo de amarelos. Cacá, elogiado por Edílson, está cotado para ficar no 11 inicial.

“Tanto Fabrício quanto Cacá, que para mim está jogando demais, vêm crescendo muito”, disse.

ATHLETICO-PR X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro: 31ª rodada

ATHLETICO-PR

Santos; Madson (Khellven), Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini (Thonny Anderson); Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Eduardo Barros

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Fabrício Bruno, Cacá (Léo) e Egídio; Henrique e Éderson (Jadson); Marquinhos Gabriel, Robinho e David; Sassá.

Técnico: Abel Braga

Horário: 21h30

Local: Arena da Baixada

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Anderson J. de M. Coelho e Bruno Salgado Rizo, todos de SP

VAR: Jose Claudio R. Filho (SP)

Transmissão: Globo e Globoesporte.com