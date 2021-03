A venda do lateral-direito Luis Orejuela para o São Paulo renderá um dinheiro importante para os cofres do Cruzeiro, que tenta de todas as formas colocar em dia os vencimentos. De acordo com a Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira (11), uma folha salarial dos funcionários do setor administrativo, das categorias de base e do futebol feminino foi acertada, faltando quitar o 13º.

Em relação aos atletas da equipe principal, são duas folhas completas em aberto e uma outra parcial, além do 13º.

Com os 50% dos direitos econômicos do colombiano vendidos ao Tricolor Paulista, a Raposa receberá parte dos 2 milhões de euros (R$ 13,53 milhões na cotação atual), divididos em duas parcelas de 1 milhão de euros (R$ 6,76 milhões), sendo a primeira quitada em 2021 e a segunda apenas no próximo ano, como informa o UOL. Contudo, o mecenas Pedro Lourenço (Supermercados BH), responsável pela contratação do colombiano no início do ano passado, ficará com boa parte do montante.

"São 2 milhões de euros, mas tem mais uma dívida com o Orejuela que o São Paulo assumiu. E tem essa dívida do Cruzeiro com o São Paulo (pelo Everton Felipe). O São Paulo vai pagar uma parte ao Cruzeiro esse ano e outra metade no ano que vem", destacou Lourenço ao portal.

Leia Mais:

Há um ano, BH sediava último jogo com torcida antes da era dos portões fechados, devido à pandemia

Faltam 37 dias: Ronaldo arrasa com a SeleGalo na estreia de Toninho Cerezo com a camisa cruzeirense

Marca do hexa, Fábio inicia Copa do Brasil vivendo novamente o outro lado da moeda com o Cruzeiro