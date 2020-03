Contestado pelo torcedor atleticano, o argentino Franco di Santo foi titular do Atlético no único jogo, até aqui, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. O compatriota do centroavante viu o jogador marcar um do gols na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, na nona rodada do Campeonato Mineiro.

Di Santo foi companheiro de Ricardo Oliveira no ataque alvinegro contra o Leão do Bonfim, e viu o parceiro desperdiçar ainda um pênalti. Mesmo assim o DNA de Sampaoli, ligado à ofensividade, foi visto nesse único jogo sob o comando do novo treinador.

"A verdade é que serviu. Creio que é uma nova forma de jogo. Desde que cheguei ao Brasil, nunca havia jogado com dois centroavantes. Me senti cômodo ao lado do Ricardo Oliveira. Importante fazer gols, sempre é lindo ajudar a equipe, seja com gols, ou de outra forma. A estreia de Sampaoli mostra uma nova forma de jogar, um novo trabalho. Achei um importante passo - disse Di Santo, em entrevista à TV Galo.

Sem uma atuação convincente para dar brilho nos olhos do torcedor, Franco Di Santo espera ter mais oportunidades e retribuir tudo isso com gols.

"É bom atacar. Para um atacante, melhor ainda. Sempre lindo que a equipe queira atacar e não só defender. Acho que os atacantes irão se beneficiar com Sampaoli. Estou contente com o sistema e quero retribuir a confiança com gols. Uma nova forma de jogar, um novo estilo, sistema vertical que ele pede isso, com intensidade. Recuperar a bola rápida e defender bem. Estou bem contente com o novo sistema", afirmou o centrovante.