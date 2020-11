A seca de gol do atacante Sasha parece ter mexido com a cabeça do técnico Jorge Sampaoli para a escalação do Atlético nesta segunda-feira (2), feriado nacional e dia de encarar o Palmeiras pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, contratado junto ao Santos, não marca há quatro jogos, um a menos da pior seca vivida no Peixe em 2019, pela competição mais importante do país.

Com a má fase, Sasha não figura entre os onze que iniciarão o duelo contra o alviverde, no Allianz Parque. Na vaga deixada por ele, o comandante argentino optou pelo jovem Marrony.

A bola rola a partir das 17h para a partida que pode devolver a liderança da Série A aos mineiros. Com 32 pontos, o Galo tem três a menos que Flamengo e Internacional e, até o momento, dois jogos a menos. Com um triunfo e, apensar dos mesmos 35 pontos, o Atlético ficará no topo pelo critério de número de vitórias.