O Atlético segue em má fase na temporada. Jogando em Varginha, o Galo empatou em 1 a 1 com o Boa Esporte, na noite deste domingo (1), no estádio Melão, e deixou o G-4 do Campeonato Mineiro.

A equipe alvinegra abriu o placar com um contra do zagueiro Wesley, que tentou cortar cruzamento de Allan, aos 33 minutos do primeiro tempo e acabou mandando para as próprias redes.

Os donos da casa chegaram ao empate aos 28 minutos do segundo tempo, com Romário, que aproveitou cobrança de escanteio pela esquerda e bateu firme para empatar.

A boa notícia para o Alvinegro foi a atuação do goleiro Victor, que voltou ao time titular neste domingo, e fez pelo menos quatro boas defesas que evitaram que o Atlético deixasse o Melão com a derrota.

Do outro lado, o goleiro Renan Rocha também fez boas intervenções, parando as investidas do Galo, principalmente no primeiro tempo.

Na segunda etapa, à frente do placar, o Atlético cedeu espaço ao Boa, pouco ameaçou no campo de ataque, e não conseguiu segurar a vitória.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 12 pontos e caiu para a 5ª colocação, com dois pontos a menos que o Cruzeiro, que neste momento fecha o G-4.

O próximo desafio do Galo, será justamente o clássico com a Raposa, no próximo sábado, às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual, já sob os olhares do técnico Jorge Sampaoli, contratado neste domingo, mas que só vai estrear após o confronto com a equipe celeste.

Já o Boa Esporte chegou aos seis pontos, permanecendo na 9ª colocação.

O time de Varginha volta a jogar na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, também no Melão, pela segunda rodada da Copa do Brasil.

FICHA DO JOGO

BOA ESPORTE 1 X 1 ATLÉTICO

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Melão

CIDADE: Varginha

ARBITRAGEM: Paulo Cezar Zanovelli da Silva, auxiliado por Magno Arantes Lira e Augusto Magno de Ramos

CARTÕES AMARELOS: Claudeci (Boa Esporte); Igor Rabello (Atlético)

GOLS: Wesley (contra), aos 33 minutos do primeiro tempo (Atlético); Romário, aos 28 minutos do segundo tempo (Boa Esporte)

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Yuri, Wesley, Henrique Moura e Ferreira; Caio César, Carlinhos, Claudeci e Nonoca (Denilson), Léo Goteira (Cesinha) e Jefferson (Romário).

Técnico: Nedo Xavier

ATLÉTICO

Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Fábio Santos; Jair (Marquinhos) e Allan; Otero, Nathan (Savarino) e Hyoran (José Welison); Ricardo Oliveira

Técnico: James Freitas

.