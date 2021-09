Em evento realizado nesta terça-feira (28), o Minas Tênis Clube apresentou seu time masculino de vôlei para a temporada 2021/22. O Fiat/Gerdau/Minas conta com a manutenção de nomes como o do líbero Maique, do ponteiro Henrique Honorato e do levantador William, além de seis reforços.

Chegaram ao clube os pontas Leozinho e Matheus Silva, os opostos Michael Sánchez e Leandro Vissotto, o levantador Everaldo e o central Maurício Souza.

Com esse plantel, o presidente minastenista, Ricardo Vieira Santiago, acredita em uma temporada positiva e, quem sabe, recheada de conquistas.

“É com muito orgulho que a diretoria do Minas Tênis Clube apresenta a equipe do Fiat/Gerdau/Minas para esta nova temporada, contando com patrocinadores fortes, além de parceiros importantíssimos para o clube. Nossa camisa tem mais peso, e vamos acelerar ainda mais nesta temporada que está chegando. Desejo muito sucesso e vitórias durante a temporada 2021/22”, declarou.

O técnico do time masculino, Nery Tambeiro, também enfatizou a força do grupo. “Vai ser uma temporada de muitos desafios, com Campeonato Mineiro, Superliga, Sul-Americano e, possivelmente, o Mundial; só dependemos de nós para conseguirmos essa classificação à competição. (...) Tenho certeza que não vai faltar empenho e comprometimento para buscar os melhores resultados possíveis”, afirmou.

Confira o elenco do Fiat/Gerdau/Minas para a temporada 2021/22

Ponteiros: Henrique Honorato, Matheus Silva, Leozinho, Marcus, Felipe Varela, Paulo e Arthur Bento

Opostos: Leandro Vissotto, Michael Sánchez, Lucas e João Vitor

Levantadores: William, Everaldo e Gustavo Orlando

Centrais: Matheus Pinta, Maurício Souza, Gabriel Vilaça, Juninho e Kelvi Geovani

Líbero: Maique