Ao fim da partida com o Ceará, o alívio pelo empate que manteve o Atlético na liderança do Campeonato Brasileiro, mas uma ‘ponta’ de decepção por não ter conquistado a vitória. Com esse sentimento dúbio, o atacante Keno, autor do segundo gol dos mineiros, analisou a partida válida pela 22ª rodada.

“O Ceará é um time qualificado, apesar de estar brigando na parte de baixo. A gente sabia que seria muito difícil este jogo. Tínhamos que nos impor. Fizemos o gol, fomos para o intervalo, levamos a virada, mas conseguimos o empate. Agora é levantar a cabeça porque quarta-feira tem mais”, ressaltou o avante, em entrevista à TV Globo.

Vindo de duas partidas sem ganhar, o Atlético busca reencontrar o caminho das vitórias na quarta-feira (25), contra o Botafogo, no Mineirão.

Pênalti

Aos 28 minutos do segundo tempo, Keno livrou o Atlético da derrota, ao converter o pênalti sofrido por Marrony em um disputa contra um ex-colega de Palmeiras.

“Trabalhei com o Prass (risos). É estar concentrado. É um bom goleiro, grande pegador de pênalti, e fui preparado para fazer o gol”, disse ele, autor de dez gols neste Brasileirão.