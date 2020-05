Enquanto não se é conhecida a lista de reforços do técnico Jorge Sampaoli, uma possível de dispensa, com seis nomes, foi revelada nesta sexta-feira (8) pela Rádio Itatiaia. Contudo, em apuração do Hoje em Dia, um sétimo foi incluído nela minutos depois.

Fora dos planos do comandante estão o lateral-esquerdo Lucas Hernández, os volantes Zé Welison e Ramon Martinez, o meia Edinho e os atacantes Ricardo Oliveira e Di Santo - estes informados pela rádio -, e Clayton. A notícia surge três dias antes da reapresentação do elenco, que, na segunda-feira (11), fará testes de Covid-19 na Cidade do Galo.

Cabe lembrar que, pelo menos por enquanto, os jogadores não tiveram os contratos rescindidos com o Atlético. Eles apenas estão fora dos planos de Sampaoli e, inclusive, já haviam sido comunicados há algum tempo sobre a decisão.

O Hoje Dia teve acesso à lista de 23 "convocados" para os exames. São eles:

Allan

Bruno Silva

Cazares

Tardelli

Dylan

Fábio Santos

Guilherme Arana

Blanco

Gabriel

Guga

Hyoran

Rabello

Jair

Mailton

Marquinhos

Matheus Mendes

Michael

Nathan

Otero

Rafael

Réver

Savarino

Victor