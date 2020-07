Entre os jogadores do Cruzeiro a expressão "cria da Toca" é bem forte atualmente, já que identifica os atletas formados nas categorias de base do clube. E uma dessas crias, o zagueiro Cacá, já desperta atenção dos mercados nacionais e internacionais do futebol.

Ciente das dificuldades financeiras da Raposa e que em breve o clube precisará vender algum jogador para "fazer caixa", Cacá, que foi alvo de investida do Athletico-PR como noticiou o Hoje em Dia no começo do ano, afirma que para sair do Cruzeiro só mesmo com uma proposta interessante para as duas partes.

“Sabemos que o clube precisa de dinheiro e que o momento não é legal. Nós, meninos, como eu, o Jadsom (volante) e o Maurício, estamos lá. Eu sempre falo nas entrevistas que só vou sair se for algo muito bom para mim e para o clube. Fora isso, eu pretendo ficar, pretendo crescer no Cruzeiro, ser um ídolo e ficar marcado na história para que todos se lembrem de mim. Meu pensamento é ajudar o Cruzeiro. Quero ajudar a levar o clube de volta ao lugar de onde não deveria ter saído”, disse o jovem durante transmissão ao vivo do programa Abrindo o Jogo, na plataforma do Instagram.

Com 32 jogos e um gol marcado com a camisa celeste, Cacá vive a expectativa para a retomada dos jogos após paralisação de quatro meses por causa da pandemia do coronavírus. E o jogador sabe que a torcida fica apreensiva com a possibilidade de uma eventual e breve saída do jogador por causa da questão financeira do clube.

“Sou muito grato ao Cruzeiro, a todos que fizeram algo por mim, é um ponto muito forte em mim. A torcida pode ficar tranquila, não tem nada para que eu possa sair. E se um dia eu sair, a torcida saberá que será algo bom para todos. A diretoria tem sido fiel com os jogadores, tem feito o máximo para resolver os problemas e deixar tudo em dia. Estamos com pensamento positivo, eles fazem o trabalho fora e nós faremos dentro de campo”, comentou.

