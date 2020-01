O colombiano Dylan Borrero é, oficialmente, jogador do Atlético. Vindo do Santa Fé, equipe de ponta de seu país, o "Diamante Alvinegro", como começa a ser chamado, foi apresentado nesta segunda-feira (13) na Cidade do Galo.

"Estamos um apresentando um atleta que veio por livre e espontânea vontade para vestir esta camisa. Ele tinha muitas propostas. É um jogador que vinha sendo observado pelo mercado Europeu, mas, desde o primeiro momento que esteve aqui para conhecer a Cidade do Galo e a história do clube, gostou do que viu. Tem maturidade e conduta de atleta de alto nível. O torcedor precisa entender que ele veio de uma cultura diferente, mas com uma vontade muito grande de triunfar no Brasil. O olho dele brilhava quando falávamos do Galo", disse o diretor de futebol Rui Costa.

Já para o jogador, ter optado ao clube brasileiro ao invés de seguir para a Europa, foi devido a um ídolo que fez história pela clube: Ronaldinho Gaúcho.

"Quero amadurecer mais para chegar num bom nível na Europa, mesmo tendo atuando no profissional do Santa Fé. Sou rápido, tenho muita técnica. Posso jogar também atrás dos atacantes para ajudá-los", comentou o meia.

"Sou muito jovem, mas com a confiança do professor Dudamel, vou dar o meu melhor", finaliza.