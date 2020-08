Titular absoluto desde que chegou ao Atlético, o zagueiro paraguaio Junior Alonso afirma que está 100% adaptado ao futebol brasileiro. Xerifão da defesa alvinegra, o ex-jogador do Boca Juniors foi o entrevistado desta quinta-feira (13) na Cidade do Galo.

Sobre a vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Corinthians, segunda consecutiva no Brasileirão, Alonso comemorou o triunfo. Famoso pela fisionomia séria, ele até arriscou um sorrisão no rosto durante o bate papo com os repórteres (de forma remota).

"Feliz por a vitória de ontem. A equipe demonstrou que pode ser forte, apesar da derrota por 2 a 0 no primeiro tempo, demos a volta e conseguimos o resultado. Isso nos dá tranquilidade para seguir trabalhando", comentou Alonso.

Questionado sobre as mudanças feitas por Sampaoli em todos os jogos, o zagueiro destacou a qualidade dos companheiros de sistema e afirmou que, independente de quem seja o escolhido, o Atlético estará bem representado.

"Temos tido muitos mudanças. Me sinto tranquilo, porque estou atuando com jogadores importantes e preparados. Eles conhecem o clube e o campeonato. Estamos trabalhando da mesma forma. Estou jogando todos os jogos e me sinto feliz com isso. Minha adaptação foi muito boa porque fui muito bem recebido por todos. Quem jogar dará sempre o melhor de si", destacou o jogador.

"Estamos criando uma identidade de uma equipe que pressiona o tempo todo, as equipes maiores e a também as menores, da mesma forma. Ter a bola e ser protagonista em todos os jogos. Com nosso estilo de jogo, podemos ser muito fortes, jogando desta forma", finalizou.

No próximo domingo (16), o Galo encara o Ceará, novamente no Mineirão. O duelo da terceira rodada está marcado para às 11h.