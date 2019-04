Rodrigo Santana e Mano Menezes começaram a mover suas peças para o jogo de xadrez deste sábado (20), na partida que define o título do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro entrarão em campo com surpresas: Geuvânio pelo lado alvinegro, Dodô pelo celeste. Quem levará a melhor em suas estratégias?

Sem Cazares, vetado, o treinador do Galo optou por escalar Geuvânio. Na defesa, Leonardo Silva segue na vaga de Réver, que, assim como o equatoriano, não reuniu condições físicas ideais para o embate.

Assim como era esperado, Zé Welison ocupará a lacuna deixada por Adilson, expulso no jogo de ida.

O Galo entra em campo com Victor; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Geuvânio, Luan e Chará; Ricardo Oliveira.

No Cruzeiro, a novidade é o lateral-esquerdo Dodô na vaga de Egídio, opção no banco de reservas. Thiago Neves volta a ser relacionado, podendo ser utilizado no decorrer do combate.

O Cruzeiro inicia a partida com Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Dodô; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho; Fred.

A Raposa venceu o duelo de ida por 2 a 1 e joga por, no mínimo, um empate para ser campeã. Já o Galo precisa ganhar por qualquer placar para ficar com o título. A finalíssima começa às 16h30.