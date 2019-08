Lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro não é uma situação nova, mas incomum para o Cruzeiro. O time celeste vive, nesta temporada, a pior fase - até a 13ª rodada - desde o início da competição com nova formúla de disputa, por pontos corridos.

E se a Raposa não quiser piorar ainda mais a realidade no Brasileirão o primeiro passo a ser dado é quebrar as escritas recentes e muito negativas acumuladas desde maio, mês da última vitória estrelada no torneio.

O próximo desafio será contra o Avaí, neste domingo (11) , pela 14ª rodada, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis.

Embora a história mostre o Cruzeiro como time que ostenta desde o início dos pontos corridos uma das melhores estatísticas - como segundo lugar na soma geral de pontos na competição (1004 pontos) e no número de vitórias globais (288) - a realidade atual é outra.

A luta contra o Z-4 só existe porque há dez jogos a equipe azul não sabe o que é vencer no Brasileirão. Mais do que isso, contra o Avaí o técnico interino Ricardo Resende tentará motivar o elenco que se despediu de Mano Menezes após três anos no comando do clube.

Mano caiu e deixou o Cruzeiro por causa do retrospecto recente muito negativo. No geral, são 18 jogos e apenas uma vitória, oito partidas sem fazer gols, sete gols sofridos em oito jogos.

“Já vivemos momentos assim. Claro que este é o mais delicado em todas as circunstâncias, mas temos convicções e confiança de que tudo pode melhorar. A gente vai fazer ainda mais para que as coisas melhorem. E, domingo, temos que mostrar isso, buscar vencer porque agora não tem limite pra nada. Jogar pra vencer e vamos em busca disso”, afirma o capitão Henrique.

Na ânsia pela contratação do novo treinador, o nome de Rogério Ceni surge como opção. Nos próximos dias haverá a resposta do treinador, que precisa definir a vida no Fortaleza, atual clube.

Mesmo sem a resposta final sobre o novo treinador, o capitão da Raposa sabe que os jogadores precisam dar respostas rápidas em campo e ao torcedor.

“Não podemos mais ficar aqui falando bonito, iludindo as pessoas. A gente tem que colocar as ações. Temos que voltar a jogar o futebol a que a torcida está acostumada. Temos que ter essa atitude, jogar com o espirito de vencedor, com coração, com alma, com entrega. Assim vamos sair dessa situação. Às vezes vai faltar aqui, ali, mas o grupo tem que está focado para que os objetivos sejam alcançados”, reforça Henrique.

Comandado pelo interino Ricardo Resende, o Cruzeiro não poderá contar com dois jogadores. O atacante Fred, que vive jejum de gols e não balança as redes há 16 jogos, está suspenso e não poderá atuar. Mesmo caso de Thiago Neves, que levou o terceiro amarelo e está suspenso.

AVAÍ X CRUZEIRO

Motivo: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data: 10/08/2019

Estádio: Ressacada

Árbitro: Paulo Roberto Alves Silva (PR)

Auxiliado por: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn, ambos do PR

VAR: Adriano Milczvski

Transmissão: Rede Globo e Premiere

AVAÍ: Vladimir; Léo, Betão, Marquinhos Silva e Paulinho; Pedro Castro, Richard Franco, Ferrareis, João Paulo e Lourenço; Bruno Sávio. Técnico: Alberto Valentim.

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Dodô (Egídio); Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha e Sassá. Técnico: Ricardo Resende