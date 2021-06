América e Cuiabá são algumas das novidades da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2021. No entanto, a campanha empolgante deles na Segunda Divisão não vem se repetindo na elite nacional. As duas equipes se encontram nesta quinta-feira (17), às 16h, no Independência, pela quarta rodada, ainda em busca da primeira vitória na competição.

No comando técnico de ambos os times, outro ponto em comum: os clubes terão os auxiliares fixos à beira do gramado, enquanto vão ao mercado atrás de nomes para assumir a função.

Este será o primeiro jogo do Coelho no ano sem Lisca, que deixou a agremiação na última segunda-feira (14). Por outro lado, o auxiliar Cauan de Almeida, responsável por preencher provisoriamente essa lacuna, é rosto conhecido do torcedor americano. Em diversas oportunidades, ele apareceu ao lado de Lisca ou até mesmo substituiu o treinador em eventuais suspensões por excesso de cartões amarelos.

A presença de Cauan pode trazer modificações ao Coelho, que acumula três derrotas em três rodadas, para Athletico-PR, Corinthians e Flamengo, é o lanterna do torneio. Apresentado nessa quarta-feira, o zagueiro Lucas Kal teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fica à disposição no banco de reservas.

Cuiabá

Por sua vez, o Cuiabá, tem um ponto e um jogo a menos. A equipe vem sendo dirigida por Luiz Fernando Iubel, que também é auxiliar fixo do clube. Três desfalques são certos para a partida.

O atacante Felipe Marques, com Covid-19, e Guilherme Pato, com sintomas, não viajaram. O volante Camilo é outra ausência na lista. Na zaga, a dúvida é entre Paulão e Anderson.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Juninho Valoura, Alê e Juninho; Ademir, Gustavo (Bruno Nazário) e Ribamar (Rodolfo). Técnico: Cauan de Almeida

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Paulão (Anderson), Marlon e Uendel; Auremir, Rafael Gava (Uillian Correia), Pepê, Clayson, Elton (Rafael Papagaio) e Jonathan Cafú. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

DATA: 17 de junho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Antônio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva. Trio do Piauí

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

TRANSMISSÃO: Premiere