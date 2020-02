Com um time alternativo, o Atlético empatou em 1 a 1 com o Tombense, na tarde deste domingo (2), no Independência, pela quarta rodada do Mineiro. O Galo criou várias chances de gol, especialmente no segundo tempo, mas esbarrou na má pontaria de seus homens de frente e não conseguiu deixar o Horto com os três pontos.

Bem postado em campo, o Tombense dificultou bastante a vida do alvinegro e abriu o placar com Matheus, de cabeça, aos 23 minutos do primeiro tempo, após falha da defesa.

O Atlético empatou aos 15 minutos da segunda etapa com Marquinhos, que acertou um belo chute de fora da área, no ângulo direito de Felipe.

Com oito pontos em quatro jogos, o Atlético foca na Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (6), às 21h30, o Galo enfrenta o Unión, em Santa Fé, na Argentina, no jogo de ida da primeira fase.

Já o Tombense volta a campo apenas no próximo sábado, para enfrentar o Patrocinense, às 16h, em Tombos.

O jogo

Com uma formação alternativa, o Atlético apresentou dificuldades na construção das jogadas no primeiro tempo. Apesar de uma finalização perigosa de Marquinhos, aos 14 minutos, o Galo pouco ameaçou o adversário nos primeiros minutos.

O Tombense abriu o placar aos 23 minutos. João Paulo bateu falta pela direita, Ramón Martínez falhou na marcação, e o zagueiro Matheus cabeceou na saída de Michael para marcar.

Empate

Mais solto em campo, o Galo iniciou o segundo tempo pressionando o Tombense. Logo aos 4 minutos, Ricardo Oliveira recebeu belo passe de Marquinhos, invadiu a área e bateu para nova defesa do camisa 1 do time de Tombos.

O empate do Atlético veio através de um golaço. Aos 15 minutos, o meia-atacante Marquinhos recebeu lançamento de Allan e, pela esquerda, ajeitou e bateu no ângulo, estufando as redes no Horto.

A virada quase veio dos pés de Borrero, que tabelou com Hyoran, mas finalizou por cima do gol.

Hyoran e Hernández também tiveram chances de desempatar, mas erraram o alvo.

Nos instantes finais da partida, os jogadores do Atlético pediram pênalti em Patric, após jogada individual pela direita. Apesar da reclamação, o árbitro não marcou a infração.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1 X 1 TOMBENSE

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência

Arbitragem: Murilo Misson, auxiliado por Marconi Helbert Vieira e Felipe Alan de Oliveira

Gols: Matheus Lopes aos 23 minutos do primeiro tempo para o Tombense; Marquinhos aos 15 minutos do segundo tempo

Cartões Amarelos: Igor Rabello, Martínez e Victor (Atlético); Marquinhos, Rodrigo e Da Silva (Tombense)

Público: 10.209 torcedores

Renda: R$ 106.440,00

ATLÉTICO

Michael; Patric, Igor Rabello, Iago Maidana e Hernández, Martínez (Zé Welison), Adriano (Allan), Bruninho (Hyoran) e Dylan Borrero; Marquinhos e Ricardo Oliveira

Técnico: Rafael Dudamel

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos (Matheus Claudino); Gersinho (Da Silva), Cássio Ortega e Rubens (Maycon Douglas)

Técnico: Eugênio Souza