Com a hashtag #TrajeDeLuta sendo divulgada em suas redes sociais, o Atlético estreia seu novo uniforme nesta quarta-feira (21), logo mais, às 19h, no Estádio Olímpico de Caracas, contra o La Guaira, pela primeira rodada do grupo H da Copa Libertadores.

"Novo manto preparado no vestiário do Alvinegro! Vamos, Galo!", escreveu o clube no Twitter.

Os primeiros jogadores do Galo a entrarem em campo com o novo traje são Everson; Guga, Réver, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Savarino, Keno e Vargas.

Também vestem a camisa 2021 Rafael, Mariano, Dodô, Rabello, Gabriel, Zaracho, Nathan, Hyoran, Sávio, Hulk, Sasha e Marrony, todos opções do banco de reservas do técnico Cuca, desfalque nesta estreia, por conta de suspensão imposta pela Conmebol.

O novo uniforme do Galo homenageia os profissionais que estão na linha de frente na luta contra a Covid-19.