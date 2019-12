Com o time recheado de reservas, o Atlético foi até o Rio Grande do Sul e perdeu para Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Agora, os jogadores do elenco estão de férias e voltam aos trabalhos na Cidade do Galo apenas no dia 8 de janeiro, exatamente um mês após o derradeiro duelo diante do Colorado.

Mais uma vez, a equipe comandada por Vagner Mancini teve má atuação e foi dominada pelo Colorado, que mesmo sem apresentar ótimo futebol, conseguiu ter maior posse de bola e mais finalizações, sendo coroado com a virada no último minuto do jogo.

Do lado atleticano, o grande destaque foi o goleiro Victor, que voltou a atuar com a camisa do Galo após 144 dias e fez grandes defesas ao longo da partida, retardando por vários minutos a iminente vitória do clube gaúcho

O JOGO

Logo aos cinco minutos da partida, o alvinegro abriu o marcador após pressionar a saída de bola do adversário e Franco Di Santo acionar Otero dentro da grande área. O venezuelano aplicou um belo drible no marcador e finalizou com a perna esqueda pra o fundo das redes de Marcelo Lomba.

O autor do primeiro se lesionou ao final da primeira etapa e nem voltou para o segundo tempo da partida. David Terans foi o escolhido para entrar na equipe no intervalo.

Faltando oito minutos para o término da partida, Paolo Guerrero conseguiu bater Victor empatou o jogo

No último lance do duelo entre Galo e Colorado, o zagueiro Victor Cuesta fez o tento da vitória para o Inter.

FICHA TÉCNICA

Atlético: Victor; Guga, Léo Silva, Maidana e Lucas Hernández; Zé Welison e Martínez; Otero, Vinícius e Maicon; Di Santo

Técnico: Vagner Mancini

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Fuchs, Victor Cuesta e Natanael; Edenilson, Lindoso e D'Alessandro; Sarrafiore, Neilton e Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

DATA: 8 de dezembro de 2019

LOCAL: Beira-Rio

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Otero, aos 5 minutos do primeiro tempo; Guerrero, aos 42 minutos do segundo tempo e Victor Cuesta aos 52 do segundo tempo

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por José Reinaldo Júnior e Daniel Henrique da Silva Andrade, todos do Distrito Federal

VAR: Rodrigo Nunes de Sá