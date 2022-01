Calebe, com toque de letra, abriu o placar para o Atlético, depois de chute cruzado de Ademir

Após empatar com o Villa Nova em sua estreia na temporada 2022, o Atlético alcançou sua primeira vitória sob o comando de “El Turco” Mohamed. Com os titulares em campo, o time alvinegro superou o Tombense, por 3 a 0, no Independência. O meia Calebe foi o autor do primeiro gol do Galo, com um toque de letra, enquanto Hulk, de pênalti, e Savarino definiram o placar.

O camisa 27 era reserva na última temporada, mas praticamente todo o restante da equipe que iniciou o jogo deste sábado (29) tinha a condição de titular sob o comando de Cuca. Para encarar o Tombense, “El Turco” usou sete de seus principais jogadores pela primeira vez: Everson, Mariano, Nathan Silva, Réver, Guilherme Arana, Jair, Nacho e Hulk.

O novo treinador do Galo ainda não pôde contar com o zagueiro Godín e o atacante Vargas, que defendem as seleções de Uruguai e Chile, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já Allan e Keno se recuperaram recentemente de Covid-19 e perderam diversos treinamentos, assim como o atacante Sávio.

Golaço de Calebe

Com seu time titular, o Atlético dominou o jogo no Independência. O placar foi aberto aos 20 minutos do primeiro tempo com um golaço de Calebe. Depois de passe de Dylan e chute cruzado de Ademir, o meia desviou de calcanhar para as redes.

Ainda na etapa inicial, por pouco, o Galo não marcou mais um golaço. Porém, uma bicicleta Borrero não se transformou em gol graças a uma bela defesa de Rafael Santos.

Hulk e Savarino decretam a vitória

Artilheiro do Atlético em 2021, com 36 gols, Hulk marcou seu primeiro gol na temporada. Depois de sofrer pênalti do zagueiro Jordan, o próprio atacante foi para a cobrança e colocou no canto direito de Rafael Santos.

Já nos acréscimos, Savarino tabelou com Neto dentro da área e soltou a bomba, para decretar a primeira vitória alteticana sob o comando de "El Turco" Mohamed.

ATLÉTICO 3 X 0 TOMBENSE

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Jair, Calebe (Zaracho), Dylan (Sasha) e Nacho (Igor Rabello); Ademir (Savarino) e Hulk (Neto)

Técnico: Antonio “El Turco” Mohamed

TOMBENSE

Rafael Santos; David, Jordan, Roger (Moisés) e Manoel; Alison, Gustavo (Rodrigo) e Jean Lucas; Kleiton, Daniel Amorim e Keké (Vinicius Mingotti)

Técnico: Rafael Guanaes

Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Local: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Data: 29 de novembro (sábado)

Arbitragem: André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira

Cartões amarelos: Rodrigo (Tombense)

Gols: Calebe, aos 20 minutos do primeiro tempo; Hulk, aos 35, e Savarino, aos 46 minutos do segundo tempo

Público: 6.081 pessoas

Renda: R$ 136.759,50