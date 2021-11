No duelo com o Palmeiras, a partir de 21h30, no Allianz Parque, o Atlético terá três mudanças na escalação do Atlético em relação ao time que foi titular na vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, no último sábado (20).

Além da volta de Alonso na vaga de Réver, que se recupera de lesão na coxa direita, a equipe alvinegra terá os retornos de Guga e de Nacho Fernández. Assim, Mariano e Keno ficarão no banco de reservas.

O Atlético entrará em campo com: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa.

Entre os reservas, o Galo não contará com Hyoran, Nathan, Alan Franco e Savarino.

O Atlético informou que Hyoran e Nathan tiveram contato com uma pessoa próxima infectada por Covid-19.

Já Alan Franco ficou fora da lista de relacionados por conta do limite de estrangeiros, enquanto Savarino não viajou para São Paulo por conta de problemas pessoais.

As opções do treinador atleticano para o decorrer da partida são: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Dodô, Neto, Tchê Tchê, Calebe, Dylan Borrero, Keno, Sávio, Vargas e Sasha.

Palmeiras com time reserva

A quatro dias da final da Copa Libertadores contra o Flamengo, o técnico Abel Ferreira escalou os reservas para enfrentar o Galo.

Na noite desta terça-feira, o time alviverde será formado por: Jailson, Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Gabriel Menino; Wesley, Deyverson e Gabriel Verón.