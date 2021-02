Se em 2019 Rogério Ceni fez parte da campanha do rebaixamento do Cruzeiro, na temporada 2020/21 ele se sagrou campeão brasileiro com o Flamengo. Nesta quinta-feira (25), o rubro-negro perdeu para o São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1, mas acabou beneficiado pelo empate sem gols entre Internacional e Corinthians, no Beira-Rio.

O Fla encerrou o torneio na ponta, com 71 pontos, um a mais que o Colorado, que reclamou bastante da arbitragem nas duas últimas rodadas.

O Galo ficou em terceiro, com 68, e o São Paulo fechou o G-4, com 66.