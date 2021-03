O Cruzeiro terá novidades para o confronto deste domingo (14) com o Athletic, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A maior delas, a estreia do uniforme do ano do centenário. O traje principal da nova coleção é todo em azul: camisa, calção e meião.

A escalação da equipe estrelada também terá mudanças em relação ao empate em 1 a 1 com o São Raimundo (RR), na quinta-feira (11), pela Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Matheus Pereira, o meia Marcinho e os atacantes Felipe Augusto e Marcelo Moreno serão titulares na partida, nas vagas de Alan Ruschel, Claudinho, Bruno José e Rafael Sóbis.

A Raposa entra em campo com Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Felipe Augusto e Marcelo Moreno.

Com quatro pontos, o Cruzeiro ocupa o sexto lugar da competição. Se vencer, chega aos sete e ultrapassa o adversário, atual quarto colocado. Já o Athletic, atualmente com seis pontos, se mantém no G-4 caso, no mínimo, empate nesta tarde.