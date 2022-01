A Seleção Brasileira já está em Belo Horizonte para seu próximo compromisso. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentará o Paraguai no Mineirão, nesta terça-feira (1), às 21h30. A delegação chegou à capital mineira nesta sexta (28), e os treinos estão marcados para acontecer na Toca II e no Mineirão.

O time desembarcou em BH após empatar com o Equador por 1 a 1, nessa quinta (27), pela 15° rodada. Com o resultado, o Brasil chegou a 31 jogos consecutivos de invencibilidade nas Eliminatórias e igualou ao seu próprio recorde de sequência invicta na história da competição, em 1993.

Em Belo Horizonte, três treinos estão marcados. O primeiro, na Toca II, centro de treinamentos do Cruzeiro, ocorrerá neste sábado (29), e haverá liberação para a imprensa a partir das 16h. No domingo (30), os trabalhos serão realizados no mesmo local, sem a presença de jornalistas.

O terceiro e último treino será no Mineirão, na segunda-feira (31). A partir das 17h, a imprensa terá acesso ao local.

Com 36 pontos, o Brasil é o líder na tabela das Eliminatórias da América do Sul. Em 14 jogos, são 12 vitórias e dois empates.

Desfalques

Além de Neymar, em recuperação de uma lesão no tornozelo, o zagueiro Éder Militão e o lateral Emerson Royal não vão atuar, por conta de suspensão. O primeiro levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o segundo foi expulso diante do Equador.

Em contrapartida, os meias Fabinho e Paquetá estarão de volta, após cumprirem suspensão nessa quinta-feira.