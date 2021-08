O América perdeu uma ótima chance de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, o Coelho jogou mal e empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na noite desta segunda-feira (16), pela 16ª rodada da competição.

A equipe catarinense abriu o placar com Anderson Leite, aos 41 minutos do segundo tempo. Rodolfo, aos 48 minutos, deixou tudo igual para os comandados de Vagner Mancini.

O detalhe é que a Chape atuou com um jogador a menos desde os 18 minutos da etapa final, após a expulsão do zagueiro Kadu.

Mesmo em inferioridade numérica, os donos da casa levaram muito perigo nos contra-ataques, exigindo boas defesas de Matheus Cavichioli.

Afobado e pouco criativo, o América nem de longe lembrou o time que venceu o Fluminense na rodada passada.

Com o resultado, o Coelho chegou aos 15 pontos e permanece na 18ª colocação, a dois pontos do Cuiabá, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

A Chapecoense, por sua vez, segue sem vencer no campeonato, na lanterna da classificação, agora com cinco pontos.

O Coelho volta a campo na próxima segunda-feira (23) para encarar o Red Bull Bragantino, às 20h, no Independência.

Já o time catarinense terá pela frente o Atlético-GO, neste sábado, às 17h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

VAR decisivo

O árbitro de vídeo teve papel decisivo no duelo na Arena Condá. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Alan Ruschel fez falta por trás em Geuvânio, que puxava contra-ataque em velocidade, e foi expulso.

Jean Pierre Goncalves Lima, que estava no comando do VAR, recomendou a revisão do lance, e o árbitro de campo, Douglas Schwengber da Silva, anulou o cartão vermelho, aplicando o amarelo.

Já aos 18 minutos da etapa final, o zagueiro Kadu, novamente após intervenção do VAR, foi expulso, após atingir com o braço o rosto do volante americano Ramon.

Na cobrança da falta do lance da expulsão, Eduardo Bauermann completou de carrinho cruzamento de Ademir, mas o gol foi invalidado por impedimento, também assinalado pelo árbitro de vídeo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1

Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Kadu e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite, Denner (Felipe Baxola) (Mike) e Geuvânio (Moisés Ribeiro), Fernandinho (Bruno Silva) e Anselmo Ramon (Joílson)

Técnico: Pintado

AMÉRICA 1

Matheus Cavichioli, Bauermann, Ricardo Silva e Ramon; Patric, Alê (Geovane), Ademir e Alan Ruschel (João Paulo); Felipe Azevedo (Juninho), Chrigor (Rodolfo) e Fabrício Daniel (Isaque)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 16 de agosto de 2021 (segunda-feira)

MOTIVO: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

LOCAL: Arena Condá

CIDADE: Chapecó-SC

ARBITRAGEM: Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

CARTÕES AMARELOS: Kadu (Chapecoense); Alan Ruschel (América)

CARTÃO VERMELHO: Kadu (Chapecoense)

GOLS: Anderson Leite aos 41 minutos e Rodolfo aos 48 do segundo tempo