Em meio às especulações de que o lateral-direito Mariano, atualmente no Galatasaray, da Turquia, será reforço do Atlético em breve, um futuro 'concorrente' na posição faz uma mudança na condução da carreira, conforme informação recebida pelo Hoje em Dia.

Contratado no início de 2019 junto ao Avaí, Guga trocou a TFM Agency (empresa que tem Vinicius Jr. como um dos astros de sua carta) pelo escritório de Giuliano Bertolucci, renomado empresário do mundo da bola, que já protagonizou transferências milionárias de atletas brasileiros para o (ou no) exterior; Coutinho, Willian e David Luiz são alguns deles.

Teoricamente titular de Sampaoli, Guga alimenta o sonho de disputar a Olimpíada do Japão e, para isso, se firmar entre os onze do alvinegro seria primordial. Ativo importante do clube, ele pode ser também respiro importante para os cofres, bastante abalados com a pandemia do novo coronavírus.

Com a troca de agentes, é bem possível que, em breve, ofertas pelo jogador de 21 anos pintem na mesa de Sérgio Sette Câmara, presidente atleticano. A ver.