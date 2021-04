Em busca da reabilitação no Campeonato Mineiro, o Atlético encerrou a preparação para o duelo contra o Boa Esporte, neste domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do torneio. Após uma semana cheia para treinamentos, o técnico Cuca comandou a última atividade para o jogo em Varginha, na manhã deste sábado, na Cidade do Galo.

Para o confronto, o Galo não vai poder contar com o zagueiro Igor Rabello, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, na última rodada, e com o atacante Hulk, expulso no mesmo jogo. Na defesa, o comandante alvinegro tem Junior Alonso, Réver, Gabriel, além do jovem Micael como opções.

Com a proximidade da estreia na Copa Libertadores, diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta, às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas, Cuca pode optar em poupar Alonso, que atuou os 90 minutos dos últimos cinco jogos.

No ataque, sem seu principal corrente a uma vaga no time titular, Savarino deve começar jogando novamente. Na outra ponta, Keno, outro com grande sequência de jogos, é outro que pode ser preservado. Nesse caso, Marrony, destaque do time no início do Estadual, pode ganhar nova oportunidade.

Tabela

Na liderança do Mineiro, com 21 pontos, o Atlético garante a primeira colocação da primeira fase em caso de vitória, sem depender de outros resultados. No outro lado da tabela, o Boa Esporte vive situação muito delicada na luta contra o rebaixamento,

Com apenas cinco pontos, a equipe boveta precisa vencer e ainda torcer para que Patrocinense ou Uberlândia não vençam na rodada, para não ter a queda ao Módulo II decretada já neste domingo.