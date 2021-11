Vanderlei Luxemburgo terá de lidar com diversos desfalques no Cruzeiro diante do Sampaio Corrêa

O técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou 23 jogadores para a partida do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (18), às 21h. O duelo em São Luís, no Maranhão, será válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o treinador cruzeirense não contará com o atacante Wellington Nem e com o meia Marcinho, que desfalcam o time pelo acúmulo de cartões.

Luxemburgo não terá outros quatro atacantes. Após defender a seleção da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, Marcelo Moreno segue como desfalque.

As outras ausências no setor ofensivo são por lesões. Bruno José, que já havia ficado de fora da última rodada em razão de dores no tornozelo direito, não foi relacionado. Vitor Leque sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto Keké está com um edema ósseo no pé direito.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira ainda recupera o condicionamento físico depois de sofrer fratura no cotovelo direito.

Uma provável escalação do Cruzeiro para o confronto no Castelão é formada por: Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Vitor Roque (Dudu), Thiago e Claudinho.

Relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o Sampaio Corrêa:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Vinícius

Laterais-direitos: Norberto e Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Rhodolfo, Ramon, Léo Santos e Joseph

Laterais-esquerdos: Jean Victor

Volantes: Adriano, Flávio, Lucas Ventura e Rômulo

Armadores: Giovanni, Claudinho e Marco Antônio

Atacantes: Thiago, Vitor Roque, Felipe Augusto, Dudu e Zé Eduardo

