Com Bruno Henrique marcando seu 50º gol pelo clube, e o goleiro Hugo Souza defendendo cobrança de pênalti de Walter na reta final da partida, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida entre as duas equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Adversário do Atlético na briga pelo título brasileiro, o rubro-negro carioca usou estratégia diferente do Internacional, que escalou uma equipe quase reserva diante do Atlético-GO, também nesta quarta-feira, na sua vitória por 2 a 1, em Goiânia, pela mesma fase da Copa do Brasil.

Everton Ribeiro foi um dos titulares do Flamengo escalado contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O técnico Domènec Torrent mandou a campo na Arena da Baixada um Flamengo forte, com Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro formando o setor ofensivo juntamente com Vitinho.

Machucados, Arrascaeta e Gabirel foram ausências. O meia e volante Gérson foi poupado e ficou no banco de reservas.

O Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo (1), quando recebe o São Paulo, às 16h, no Maracanã, pela 9ª rodada da Série A, a última do returno.

O jogo de volta contra o Furacão será na próxima quarta-feira (4), às 21h30, também no Maracanã. Será o último jogo do rubro-negro carioca antes de encarar o Atlético, dia 8 de novembro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

A FICHA DO JOGO

ATHLETICO-PR 0

Santos; Erik, Zé Ivaldo, Aguilar e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Richard (Wellington), Christian (Lucho González), Léo Citadini e Nikão; Reinaldo (Carlos Eduardo) e Walter (Fabinho). Técnico: Paulo Autuori

FLAMENGO 1

Hugo Souza; Isla, Gabriel Noga, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Thiago Maia e Willian Arão; Everton Ribeiro, Vitinho (Daniel Cabral) e Bruno Henrique; Pedro (Gustavo Henrique). Técnico: Domènec Torrent

DATA: 28 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Arena da Baixada

CIDADE: Curitiba

MOTIVO: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

GOL: Bruno Henrique, aos 19 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro (MG), auxiliado por Alessandro Alváro Rocha de Matos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Igor Benevenuto (MG)

CARTÃO AMARELO: Isla e Renê (Flamengo)