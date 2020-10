A UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) publicou uma homenagem a Deivid, diretor de futebol da Raposa, que completa 41 anos nesta quinta-feira (22).

Na postagem veiculada nas redes sociais, a UEFA lembrou um golaço de Deivid na vitória do Fenerbahçe, da Turquia, por 1 a 0 sobre a Inter de Milão, em Istambul, em duelo pela fase de grupos da Champions League 2007/2008.

No lance, o ex-atacante recebe um passe do também ex-cruzeirense Alex, e acerta um belo voleio, levantando a torcida do time turco.

Com passagens por grandes clubes do Brasil e também pelo futebol europeu, Deivid encerrou a carreira como jogador em 2014.

Passagens pela Raposa

Além da atuação marcante como atacante em 2003, quando conquistou a Tríplice Coroa, o ex-atleta acumula mais duas passagens pela Raposa.

A primeira delas em 2016, como treinador, comandando a equipe em 18 jogos, conquistando 11 vitórias, cinco empates e duas derrotas. Deivid foi demitido do cargo em abril, após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro para o América.

Em maio desse ano, o ex-atacante foi contratado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues para exercer o cargo de diretor técnico da Raposa.

Após a saída do então diretor de futebol, Ricardo Drubscky em outubro, Deivid foi promovido ao cargo.

Apesar da confiança de Santos Rodrigues, que o tem como homem de confiança na gestão do futebol, o dirigente vem sofrendo muitas cobranças de parte da torcida, que o vê como um dos responsáveis pelo mau desempenho do time na Série B.