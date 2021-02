O meia Marquinhos Costa, prata da casa do Atlético, assinou nesta quarta (24) o contrato com o Botev Plovdiv, da Bulgária. Fora dos planos no Alvinegro, o jogador de 21 anos terá vínculo até julho de 2022 com o novo clube.

Para realizar a operação, o Atlético renovou com o meia até dezembro de 2024 e fixou o passe do atleta, caso os búlgaros se interessem na compra ao término do empréstimo.

Cria da base, o maranhense fez 43 partidas pela equipe principal do Galo e anotou dois gols.