O Atlético deve ter um importante reforço para o duelo com o Atlético-GO, na próxima quinta-feira (1º), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a eliminação da Venezuela na primeira fase da Copa América, confirmada neste domingo, com a derrota para o Peru, o atacante Savarino é aguardado no Galo nos próximos dias.

Como vem atuando normalmente, e o Alvinegro está repleto de desfalques no momento, a participação de Sava no confronto com o Dragão é bastante provável.

Em compensação, Junior Alonso (Paraguai), Eduardo Vargas (Chile) e Alan Franco (Equador) seguem com as respectivas seleções para as quartas de final do torneio.

Outras baixas confirmadas para a partida de quinta são o volante Allan e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que vão cumprir suspensão.

Covid-19

Além de Savarino, o Atlético vive a expectativa de contar com cinco jogadores em fase final do período de isolamento pela Covid-19: o zagueiro Micael, os meias Nathan, Dylan Borrero e Nacho Fernández, além do atacante Marrony.

Diagnosticado com a doença dias depois dos companheiros, o atacante Eduardo Sasha deve permanecer em isolamento por um tempo maior. O goleiro Rafael e o lateral-esquerdo Dodô seguem no departamento médico.

Na oitava colocação, com 10 pontos, o Alvinegro, derrotado por 2 a 0 para o Santos, nesse domingo, vai buscar o triunfo contra o Atlético-GO, para tentar se reaproximar dos primeiros colocados do Brasileirão.