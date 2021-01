O Internacional segue em grande momento no Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Beira-Rio, o Colorado venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, e chegou a oitava vitória seguida na competição.

A equipe tricolor saiu na frente do placar com um gol do meia Jean Pyerre, aos 30 minutos do segundo tempo.

O time comandado pelo técnico Abel Braga empatou com o atacante uruguaio Abel Hernández, aos 44 minutos da segunda etapa.

A virada veio aos 52 minutos, com Edenílson, que converteu um pênalti polêmico, assinalado com a ajuda do VAR, que considerou infração o toque de mão na bola do zagueiro gremista Kannemann.

Com o resultado, o Inter chegou aos 62 pontos, abrindo quatro de vantagem para o São Paulo, vice-líder do torneio.De quebra, os comandados de Abel Braga encerraram um jejum de onze jogos sem vitóra sobre o maior rival.

Flamengo e Atlético, derrotados na rodada, fecham o G-4 com 55 pontos e 54 pontos respectivamente. Ambos têm um jogo a menos do que Internacional e São Paulo.

Já o Grêmio, que também tem um jogo a menos do que os dois primeiros colocados, permaneceu com 51 pontos, na sexta posição na classificação.

Na próxima rodada, o Colorado vai receber o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 19h, novamente no Beira-Rio.

O Tricolor Gaúcho, por sua vez, volta a campo na próxima quinta, para encarar o Flamengo, às 20h, na Arena do Grêmio, em duelo atrasado da 23ª rodada do principal campeonato do país.