Recuperado de uma lesão, Eduardo Brock volta a estar à disposição do Cruzeiro. O zagueiro entrou na lista de relacionados do técnico Mozart para o duelo com o Avaí, neste sábado (17), às 16h30, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante Rômulo é outro que retorna, após cumprir suspensão.

Por outro lado, seguem fora Matheus Barbosa, na preparação física, e Ramon, Cáceres, Geovane e Henrique, entregues ao departamento médico.

Mozart é outra ausência. Expulso diante do Botafogo, na última rodada, o treinador terá que cumprir suspensão e será substituído pelo auxiliar Denis Iwamura.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio e Vinícius

Laterais: Jean Victor e Norberto

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos e Rhodolfo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Claudinho, Flávio, Giovanni, Lucas Ventura, Marcinho, Marco Antônio, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sobis e Wellington Nem