O Cruzeiro divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (8), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o Brusque, nesta terça-feira (9), às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A novidade na relação fica por conta do retorno do zagueiro Léo Santos, que cumpriu suspensão na vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Londrina, na última sexta (5). Léo disputa posição com Rhodolfo, titular diante do time paranaense.

Quem também foi chamado para o confronto no Gigante da Pampulha é o atacante Bruno José, substituído ainda no primeiro tempo da última partida com dores no tornozelo direito.

Baixas

A serviço da seleção boliviana para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, o atacante Marcelo Moreno segue como desfalque do time estrelado. Outra baixa é o lateral-esquerdo Matheus Pereira, em tratamento de uma fratura no cotovelo direito.

Recém-recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o meia Marco Antônio ainda não voltou a ser relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com 43 pontos, o Cruzeiro ocupa a 12ª colocação na Série B, com cinco pontos de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Também com 38 pontos, mas com mais vitórias do que o Tubarão, o Brusque é o 16º colocado.

Veja a lista de relacionados: