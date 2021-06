Embora a busca pelo acesso à elite seja um longo e árduo caminho, o início de trajetória de Mozart no Cruzeiro dá indícios de que a situação vai melhorar dentro de campo, mesmo em meio à crise financeira vivida pela Raposa. Ou seja, se as vitórias se tornarem algo frequente daqui para frente, o sonho do clube no ano de seu centenário pode se concretizar. O próximo passo dessa saga será dado neste sábado (19), às 19h, contra o Operário-PR, no Germano Krüger, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

E um dos aspectos notórios em tão curto período é a solidez de seu sistema defensivo. Após sofrer sete gols nas duas primeiras partidas do torneio – derrotas para Confiança (3 a 1) e CRB (4 a 3) –, o time evoluiu neste quesito sob a tutela de Mozart, que, logo de cara, deixou clara a preferência por uma zaga mais experiente.

A parceria entre Eduardo Brock e Ramon é uma das apostas do treinador para o fortalecimento do setor. Até agora, a dupla vem dando conta do recado. Se não fosse pelo gol contra de Joseph, no empate em 1 a 1 com o Goiás, talvez a equipe sequer fosse vazada nos dois duelos com o novo comandante – o outro embate foi o triunfo por 1 a 0 em cima da Ponte Preta.

"O Brock e eu somos bastante amigos fora de campo também. Isso ajuda bastante. Quando entramos em campo, passamos confiança um ao outro. O Brock é experiente e sempre procura me ajudar. Quando a parte defensiva está bem entrosada, ajuda muito, dá mais confiança ao time”, ressalta Ramon.

O início é positivo, e a tendência, segundo o defensor, é melhorar. "Quanto mais tempo sem tomar gol durante uma partida, mais chances temos (de vencer). E nossos atacantes vão tentar fazer o gol. Procuramos sempre defender bem. Vamos dar sequência, pois Série B é difícil, e quanto menos gol tomarmos, mais chance de vencer teremos", comentou Ramon.

Operário

Pode-se dizer que o desafio deste sábado é um confronto de “seis pontos”, já que o Operário tem sete na classificação, e o Cruzeiro, quatro. "Duelo extremamente difícil. Acho que o Operário perdeu apenas uma partida no campo deles na temporada. Temos que impor nosso jogo para sair com um resultado bom", comentou o zagueiro celeste.